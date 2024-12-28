%88 من القراء يؤيدون تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية

وأيد 88% من القراء تؤيد تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف حملات الدعاية والترويج لسياحة المحميات الطبيعية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012