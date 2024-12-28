شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء المقبل.. آخر موعد للتقدم لجوائز الدولة وجوائز أكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق أكاديمية البحث العلمى باب التقدم لجوائز الدولة وجوائز العلماء 2024 ،الثلاثاء المقبل ، آخر موعد لتلقى الأوراق والمستندات، والإنتاج العلمي المقدم.

وكانت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أعلنت فى الأول من أكتوبر 2024 عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة وجوائز الأكاديمية للعلماء والمتميزين من أبناء جمهورية مصر العربية على النحو التالى:

أولا: جوائز النيل: عددها جائزتان، قيمة كل جائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية، جائزة في العلوم في مجالات العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، وجائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

ثانيا: جوائز الدولة التقديرية: عددها عشر جوائز، قيمة كل جائزة مائتا ألف جنيه، وميدالية ذهبية، خمس جوائز في مجالات العلوم الأساسية، والزراعية، والطبية، والهندسية، وخمس جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

ثالثا: جوائز الدولة للتفوق: عددها سبع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، وميدالية فضية، جائزة في كل من: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، وثلاث جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

رابعا: جوائز الدولة التشجيعية: عددها أربعون جائزة، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، في فروع العلوم الآتية: الرياضة، الفيزياء، الجيولوجيا الكيمياء، البيولوجيا، الزراعة، الطب، الهندسة. (يتقدم لها من لا يتجاوز عمره 40 عامًا في 31 ديسمبر 2024).

كما تعلن أكاديمية البحث العلمى عن:

جوائز الرواد: أربع جوائز، وقيمة كل جائزة مائة ألف جنيه، في المجالات التالية: العلوم الأساسية، والعلوم الزراعية، والعلوم الطبية، والعلوم الهندسية، حيث تمنحها الأكاديمية لأحد كبار علماء مصر ممن لهم إنجازات إنشائية / علمية / تكنولوجية، في كل مجال، وترشح لها الجامعات، والهيئات، والمراكز البحثية (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

جوائز المرأة: أربع جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عامًا في 31 ديسمبر 2024)، وقيمة كل جائزة خمسون ألف جنيه، وترشح لها الجامعات والهيئات والمراكز البحثية (مرشحة واحدة لكل جهة مرشحة)، وأربع جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة عن 45 عاما فى31 ديسمبر 2024) وقيمة كل جائزة ثلاثون ألف جنيه، في مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية، والصحة والعلوم الصيدلية، والمياه والطاقة، والعلوم البيئية، والعلوم الاجتماعية).

ويمكنكم الاطلاع على شروط كل جائزة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية: www.asrt.sci.eg وعلى جميع المهتمين إرسال مستندات الترشيح، والتقدم، والإنتاج العلمي على البريد الإلكتروني التالي:

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