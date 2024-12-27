شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قوات الدفاع المدنى السورى، اليوم الجمعة انفجار سيارة مفخخة أمام المسجد الكبير وسط مدينة منبج شرقي حلب.

يذكرأنه قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا ولقطات لأول عرض عسكرى للفصائل المسلحة بقيادة أحمد الشرع فى سوريا.

وأظهرت الصور مئات المقاتلين التابعين للفصائل المسلحة فى سوريا وعدد كبير من سيارات الدفاع الرباعى، حيث يحمل المقاتلين بنادق وصواريخ محمولة "أر بى جى".