جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب قسم الفلسفة و علم النفس،اما عن باقي الاقسام فا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012