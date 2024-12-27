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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الرابعة (انتظام) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.
ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب قسم الفلسفة و علم النفس،اما عن باقي الاقسام فا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024.
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