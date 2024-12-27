أخبار مصر

جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفرقة الرابعة لكلية الآداب جامعة القاهرة انتظام 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت كلية الآداب جامعة القاهرة عبر صفاحتها الرسمية علي منصة فيس بوك جداول امتحانات الفرقة الرابعة (انتظام) لكافة الأقسام، مرحلة الليسانس الفصل الدراسي الاول 2025/2024.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الفرقة الرابعة يوم الإثنين الموافق 30/12/2024 لطلاب قسم الفلسفة و علم النفس،اما عن باقي الاقسام فا تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 31/12/2024.

5a1cb7e8-b157-4d9e-a34d-bba0056ffb84
7ef9b6b7-c0e0-4af9-89e4-e19d42338d94
285c764f-5f3f-41d7-90f7-8c1d1d9807b8
1111
d1fdd31e-5541-4b8a-a6ca-97bf9d1b9254
d6e60aa1-b904-4296-aa62-81694d8effc9
e1dcc241-5095-4c44-b79a-6c3f23d09ffc

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements