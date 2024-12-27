شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: مسيرات أوكرانية تسببت في ضعف رؤية قائد الطائرة الأذربيجانية المنكوبة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الطيران الروسية، أنّ قائد الطائرة الأذربيجانية حاول مرتين الهبوط في جروزني، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكدت الهيئة، أنها عرضت على قائد الطائرة الأذربيجانية الهبوط في مطارات أخرى لكنه رفض، مشيرةً إلى أنّ هجمات بمسيرات أوكرانية تسببت في ضعف الرؤية للطائرة الأذربيجانية.