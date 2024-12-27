شكرا لقرائتكم خبر عن دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق فيصل مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت محافظة الجيزة، تنويهًا، بشأن قطع المياه عن بعض المناطق، بدءًا من الساعة 12 مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 6 صباح غد السبت 28 ديسمبر 2024.

وقالت المحافظة في منشورٍ لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "نذكر المواطنين بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة 12 مساء اليوم وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت الموافق، لتشغيل خط مياه جديد".

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بالقطع هي: "طريق إسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفر غطاطي - اللبيني ومتفرعاته - أخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - کرداسة".

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الشركة توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125.