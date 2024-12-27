شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر رابط إعلان نتيجة مسابقة الألف إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس. وفر الجهاز الرابط الإلكتروني الخاص ببوابة الوظائف الحكومية للاستعلام باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم. وخصصت وزارة الأوقاف هذه الوظائف بالموازنة العامة لها والمديريات التابعة بجميع محافظات الجمهورية. ودعا الجهاز الراغبين في معرفة النتيجة لزيارة هذا الرابط:

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