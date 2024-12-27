شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: عدوان أمريكى بريطانى استهدف حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت جماعة الحوثيين إن عدوان أمريكي بريطانى استهدف بغارة حديقة 21 سبتمبر بمديرية معين فى صنعاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام يمينة.

وكانت أكدت وسائل إعلام يمنية نقلا عن مصادر يمنية سماع دوى انفجارات وسط العاصمة اليمنية صنعاء.

يذكرأن، قال منسق الأمم المتحدة فى اليمن إن تعطيل مطار صنعاء من شأنه أن يؤدى إلى شل العمليات الإنسانية الدولية، مشيرا إلى أن الغارات على صنعاء أمس حدثت بينما كانت طائرة يمنية تقل المئات على وشك الهبوط.

حذر منسق الأمم المتحدة فى اليمن من تصاعد الصراع بين الحوثيين وإسرائيل لأنه سيزيد معاناة اليمنيين.