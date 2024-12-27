شكرا لقرائتكم خبر عن ممر التنمية.. الخط الثانى من القطار الكهربائي السريع يربط بين 6 أكتوبر وأسوان بطول 1100 كيلو متر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة النقل تنفيذ مشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، والذى يربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بمحافظات الصعيد، مارا بعدد كبير من المدن، ضمن شبكة القطارات السريعة. بطول 1100 كيلو متر.



ونشرت وزارة النقل فيديو وصور توضح أعمال تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع، أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبوسمبل، والذى يتم تنفيذه بالتزامن مع تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

وتعتبر شبكة القطار الكهربائي السريع، شرايين تنمية وستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية)، وكذلك خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية ) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر ) وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر و خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة او مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات

كما يخلق القطار الكهربائى السريع محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

ويربط أيضا بين المناطق السياحية (سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية فى كل من أهرامات الجيزة) بما يتيح تنوع البرامج السياحية فى الرحلة السياحية الواحدة كما ستساهم هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط و الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة. وخلق محاور تنمية جديدة والحد من التلوث البيئى، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة الآلاف من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



الخط الثانى للقطار السريع



الخط الثانى للقطار الكهربائى -



الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع



الخط القطار الكهربائى السريع



القطار الكهربائى السريع