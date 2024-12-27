شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 6600 طن قمح ويتداول 16 سفينة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39712 طن تشمل : 13000 طن يوريا و 5050 طن كلينكر و 3300 طن كاولينا و 3450 طن اسمنت معبأ و 13000 طن جبس خام و 1912 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45632 طن تشمل : 6600 طن قمح و 6872 طن حديد و 25580 طن ذرة و 1992 طن خردة و 2850 طن زيت طعام و 5304 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1738 طن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58303 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183228 طنًا .

وغادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2367 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5600 حركة.