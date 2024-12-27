شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس خلال عام 2024.. تدشين كنائس وتعاون مع مؤسسات تعليمية والان مع تفاصيل الخبر

مع قرب انتهاء عام 2024، كان ومازال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يعمل الكثير من أجل خدمة الشعب والكنيسة.

قد دشن قداسته 11 من الكنائس القديمة والجديدة بعد خضوعها لعمليات الترميم والتجديد في عام 2024، وذلك وفقا للمركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، وكانت الكنائس على النحو التالي:

* كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب - حلمية الزيتون (13 يناير 2024).

* كنيسة السيدة العذراء مريم - أرض الجولف مصر الجديدة (24 فبراير 2024).

* كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس الكائنة داخل كنيسة أبو سيفين - حدائق القبة ( 2 مارس 2024).

* كنيسة العذراء مريم - مدينة الرحاب القاهرة الجديدة (11 مايو 2024).

* كنيسة الأنبا أبرآم بدير السيدة العذراء وأبو سفين - العزب بالفيوم (10 يونيو 2024).

* كنيسة أبو سفين - منطقة امبروزو الإسكندرية (31 يوليو 2024).

* كنيسة العذراء مريم والأنبا ونس - منطقة الدخيلة الإسكندرية (10 أغسطس 2024).

* كنيسة العذراء مريم والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس - حي المجد العبور الجديدة (22 أغسطس 2024).

* كنيسة القديسة رفقة وأولادها - الصالحية الجديدة الشرقية (21 سبتمبر 2024).

* كنيسة العذراء مريم بعد ترميمها - حي الفجالة القاهرة (6 أكتوبر 2024).

* كنيسة العذراء مريم بعد تجديدها - مسرة شبرا (2 نوفمبر 2024).

كما يحرص دائما قداسة البابا على التعاون والمشاركة مع المؤسسات التعليمية الكنسية، وأبرزها:

- إلقاء بمدربي "برنامج لوجوس للقيادة LLP" بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (11 فبراير).

- استقبال مجلس جمعية الآثار القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (27 فبراير).

- المشاركة في الملتقى التنشيطي لـ "Copticad" بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (26 مايو).

- استقبال إدارة مدرسة الكرمة بالمعادي بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (4 يونيو).

- حضور احتفالية تخريج الدفعة الأولى بمركز "إيمي" بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (25 يونيو).

- حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة من دبلومة المشورة، بمدرسة القديس يوسف النجار للمشورة والإرشاد الكنسي (2 يوليو).

- حضور احتفالية تكريم الحاصلين على "الإعدادية" بمدرسة المرقسية للغات بالإسكندرية (9 يوليو).

- تكريم خريجي كورس "أنت نجم" بالإسكندرية، بالمسرح الملحق بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (30 يوليو).

- تكريم أعضاء هيئة التدري وخريجي الدفعة الثالثة من معهد "أربصالين" لإعداد المرتلين بالإسكندرية، بكنيسة مارجرجسفي حي بشر الإسكندرية (31 يوليو).

- تخريج 4 دفعات من "إعداد القادة" بالإسكندرية بمسرح بالمقر البابوي بالإسكندرية (13 أغسطس).

- حضور حفل تخرج معهد المشورة بأرض الجولف بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (23سبتمبر).

- الاجتماع بمجلس معهد الدراسات القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (4 أكتوبر).

- احتفالية معهد المشورة بالمعادي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (29 أكتوبر).

- لقاء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه في الدراسات القبطية في ختام مؤتمر جمعية الآثار القبطية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (16 نوفمبر).

أما بالنسبة للشباب، فيعرف البابا تواضروس دائما بأنه "بابا الشباب"، ويحرص على الالتقاء بالشباب ليس في مصر فقط بل في جيمع انحاء العالم:

- استقبال مجموعة من الشباب القبطي المقيمين بفرنسا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (3 فبراير).

- استقبال مجموعة من خريجي وطلبة كلية الحقوق جامعة القاهرة بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (15 أبريل).

- لقاء أسرة "تي بارثينوس" لطلبة الجامعات الألمانية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (17 مايو).

- استقبال وفد من نادي الشبان المسيحيين بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (23 مايو).

- إلقاء كلمة لطلبة الثانوية العامة (12 يونيو).

- استقبال مجموعة من خدام إيبارشية جنوبي الولايات المتحدة بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (25 يونيو).

- استقبال مجموعة من شباب إيبارشية بنسلفانيا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (25 يونيو).

- تفقد ملتقى توظيف الشباب والخريجين الذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية والاستماع لعدد من مشروعات الطلبة المتميزين وتكريم 44 من أوائل الجامعات و26 من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (26 يونيو).

- تكريم فريق "بانوراما برشا" أبطال فيلم "رفعت عيني للسماء"، بيت العائلة المقدسة بوادي النطرون (24 يوليو).

- تكريم الشباب الذي فاز بالمركز الأول بمسابقة "فودافون" وتكريم فريق من الشباب تابع لكنيسة الشهيد مارمينا بفم الخليج الذين صمموا برنامج "حكاية أيقونة" بثلاث لغات بيت العائلة المقدسة بوادي النطرون (24 يوليو).

- لقاء شباب من إيبارشتي نورث كارولينا وأيرلندا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (30 يوليو).

- اللقاء بمجموعة من شباب ميلانو بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (7 أغسطس).

- استقبال مجموعة شباب "لوجوس"من حول العالم بعد أسبوع خدمة في مصر بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون (9 أغسطس).

- لقاء وزير الشباب وقيادات الرابطة الدولية للكشافة بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (16 أغسطس).

- إقامة ملتقى لوجوس لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون (24 – 31 أغسطس).

- الاحتفال بأوائل الدبلومات الفنية والثانوية العامة بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية (4 سبتمبر).

- لقاء شباب أمريكا الشمالية عبر تطبيق Zoom (21 سبتمبر).

- لقاء شباب شرقي المنيا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية (24 سبتمبر).

- تكريم المتفوقين من أبناء الكنيسة من الحاصلين على الشهادات والدرجات العلمية المختلفة حتى الدكتوراه، والفائزين بالمراكز الأولى في البطولات المحلية والدولية في عدة رياضات، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بحي الظاهر (6 نوفمبر).

- تكريم المتفوقين من أبناء قطاع كنائس عزبة النخل والمرج في المجالات العلمية والرياضية بكنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين بعزبة النخل (13 نوفمبر).