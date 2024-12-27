شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الجمعة 27-12-2024.. 3 ظواهر جوية وتحذير هام لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-12-2024، حيث حذرت من أجواء شديدة البرودة.

وتتوقع الهيئة، اضطراب الملاحة البحرية على (بورسعيد – رفح – العريش)، بحيث تكون سرعة الرياح (من 40 إلى 50 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 2 : 3 متر).

من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، غدًا، على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية.

نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ببعض المناطق.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.