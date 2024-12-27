شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: توجيهات من الرئيس السيسي لدفع العلاقات مع دول أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، إن الدائرة الأفريقية إحدى الدوائر الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، وهناك توجيهات عليا من الرئيس السيسى بالتركيز على دفع العلاقات مع الأشقاء فى الدول الأفريقية، وبخاصة دول الجوار الجغرافى المباشر وغير المباشر.

وأضاف عبد العاطى فى لقاء مع الإعلامى همام مجاهد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش زيارته دولة تشاد: «تأتى منطقة الساحل الأفريقى وعلى رأسها تشاد كأحد المناطق الهامة التى نوليها كل الاهتمام من جانبنا لمزيد من دفع العلاقات، خاصة فيما يتعلق بأمن هذه المنطقة التى تواجه خطر الإرهاب».

وتابع وزير الخارجية: «علينا مسؤولية فى دعم هذه الدول فى مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية وتجارية واقتصادية كبيرة تستطيع الشركات المصرية بما لديها من خبرت كبيرة الإسهام فى عملية التحديث والتطوير بهذه الدول، وبناءً على توجيهات الرئيس، أقوم بهذه الزيارة بصحبة وفد رفيع المستوى يضم كبار مسؤولين من وزارات الإسكان والاستثمار والتجارة الخارجية والدفاع، وهناك وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين الذين يمثلون كبرى الشركات المصرية من القطاع العام والقطاع الخاص وفى مقدمتها شركة المقاولون العرب".