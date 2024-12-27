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ينشر الخليج 365 جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية فى 22 محافظة، حيث يبحث عنه كثير من أولياء الأمور والطلاب، فى الوقت الذى تستعد فيه المديريات التعليمية والإدارات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وكشفت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن مراعاة عدم عقد امتحانات أيام 6-7-8-19 يناير المقبل بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، كما تم مراعاة المواعيد المحددة لعقد الاختبارات، بحيث تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع 11 يناير المقبل وتستمر حتى 23 حسب جدول كل صف دراسى، حيث طالبت الإدارات التعليمية والمديريات الطلاب بمتابعة الجداول فى المدارس للتعرف على ترتيب المواد وموعد أداء امتحان كل مادة دراسية.

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول

واعتمدت عدد من المديريات التعليمية فى المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2025 ، كما اعتمدت أيضا جداول امتحانات الشهادة الابتدائية وصفوف النقل، وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى العام ، وجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام.

وفيما يلى جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى 22 محافظة:

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الإسماعيلية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى البحيرة اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى شمال سيناء اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الغربية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى سوهاج اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى مطروح اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الوادى الجديد اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى دمياط اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الشرقية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الدقهلية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى بنى سويف اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى القليوبية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى قنا اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الإسكندرية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الفيوم اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى جنوب سيناء اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى بورسعيد اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى القاهرة اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى المنوفية اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الجيزة اضغط هنا

​لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى المنيا اضغط هنا

لمعرفة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية فى الأقصر اضغط هنا

امتحانات الفصل الدراسى الأول

وشددت المديريات التعليمية والإدارات على أهمية تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه غير مسموح بعدم الانضباط داخل لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول ويجب التصدى لأى محاولات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وأيضا الوقائع التى يتم ضبطها من جانب الملاحظين ورؤساء اللجان، مشددة على أن تحقيق امتحانات آمنة مسئولية رؤساء اللجان ومديرى المدارس بالنسبة لامتحان صفوف النقل.

وتعمل المديريات التعليمية والمدارس عل توفير كافة المستلزمات الخاصة بعقد امتحانات نصف العام الدراسى، كما تعقد المديريات اجتماعات مكثفة مع الإدارات التعليمية لبحث أخر التجهيزات الخاصة بالامتحانات سواء ما يتعلق بتجهيز اللجان الامتحانية وإعلان أرقام جلوس الطلاب وطباعة الأسئلة بشكل وأضح دون أخطاء لغوية أو فنية، كما أوضحت المديريات التعليمية أن المدارس جاهزة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.