شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كل 10 دقائق.. القطار الكهربائى يغير وقت الانتظار بسبب ماراثون العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

قلل القطار الكهربائى الخفيف، وقت الانتظار منذ الخامسة صباح اليوم ويستمر حتى الواحدة ظهرا، وذلك بمناسبة ماراثون العاصمة الإدارية الذى أقيم صباح اليوم، حيث قلل القطار وقت الانتظار لـ 10 دقائق.

وبدأ القطار عمله اليوم مبكرا تزامنا مع إقامة ماراثون رياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت الشركة الفرنسية، المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف، أنه تم تشغيل قطار العاصمة اليوم الجمعة، بداية من الساعة 5 صباحا، مع تواجد قطار كل 10 دقائق حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لتسهيل الوصول والتنقل، بين محطة عدلى منصور والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء سيكون اليوم فقط، وذلك تزامنا مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المواعيد الطبيعية للقطار من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT:

قيام أول قطار من عدلي منصور للفنون والثقافة في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

قيام أول قطار من الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا.

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م.

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م.

مواعيد ساعات الذروة بالقطار الكهربائى الخفيف LRT :

مدة الانتظار بين الذروتين 15 دقيقة من الساعة 10 صباحا حتى 2 مساء

عدد ساعات الذروة 5 ساعات يوميا

يتم وصول قطار كل 8 دقائق أثناء ساعات الذروة

أوقات الذروة من 6.30 حتى 10 صباحًا

ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً

ساعات الذروة من الأحد إلى الخميس

أيام الجمعة والسبت وخارج أوقات الذروة القطار يصل كل 15 دقيقة

أوقات الذروة من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهاباً واياباً

مدة الانتظار بعد الساعة 5 مساء يوميا 30 دقيقة لكل قطار

