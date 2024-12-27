شكرا لقرائتكم خبر عن الإقليمى للأغذية والأعلاف يتقدم فى تصنيف سيماجو الإسبانى للمراكز والمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد الشربينى مدير المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية، إن المركز تقدم هذا العام في تصنيف سيماجو الإسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

وجاء ذلك بعد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسبانى لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.

وأضاف الشربيني، أن المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تقدم إلى المستوى 127 هذا العام مقارنة بالمستوى 139 في العام الماضي 2023 و المستوى 200 في عام 2022.

قدم "الشربينى" الشكر إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية على الدعم الكامل للمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف من أجل مواصلة مسيرته فى خدمة قطاع الزراعة، كما قدم الشكر والتهنئة للباحثين بالمركز، مؤكداً على أن هذا التقدم الذي حققه المركز الإقليمي هو انعكاس لجهودهم المجال البحثي والنشر العلمي متمنياً للجميع مزيد من التقدم و النجاح.

جدير بالذكر، أن تصنيف سيماجو SCImago يقوم بتصنيف المراكز البحثيه حسب المنشورات العلمية، حيث يشمل المجلات العلمية والمؤشرات الخاصة بكل بلد والتي تم تطويرها من المعلومات الواردة في قاعدة بيانات Scopusمستنداً إلى ثلاث مؤشرات بناء على أداء البحث و مخرجات الابتكار و التأثير المجتمعي.

يشار إلى أن تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة سيماجو الإسباني الرائدة في مجال تصنيف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسة إلسيفير Elsevier وبنك المعرفة المصري وبدعم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

و يعتبر تصنيف سيماجو الإسباني SCImago تصنيف متفرد للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و يعتبر هذا التصنيف من أهم الادوات لرفع مستوى جودة البحوث العلمية التي يتم نشرها من المراكز البحثيه ، بما يساهم في تعزيز الابتكار والتطور العلمي في العالم العربي، ويعزز مكانة المنطقة العربية في خارطة البحث العلمي العالمي و بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصنيف يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجامعات وأماكن البحث في العالم العربي والدول الأخرى على العمل معًا ومشاركة معارفهم.