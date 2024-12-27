شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كوبرى تقاطع محورى محمد على فهمى مع عمر سليمان لمدة 30 يوما والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال الاختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد على فهمى والخاص بمحطة مياه أبوعقيل، مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الاتجاه القادم من مناطق الواحة اتجاه المقطم بالقاهرة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من يوم السبت الموافق 28/12/2024 ولمدة 30 يوما.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.