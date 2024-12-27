شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 2000 مقعد مدرسى جديد لدعم مدارس المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار تسليم مقاعد مدرسية جديدة وتوزيعها على المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم طبقًا للاحتياجات الفعلية لتوفير كل سبل الراحة للطلاب وتقليل الكثافات بالفصول الدراسية بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم الخدمات للمواطنين بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة بيئة تعليمية صحية ونظيفة وآمنة تنفيذًا لرؤية مصر 2023.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث اطلع على الاستعدادات الجارية بالمدارس وخطط الصيانات ورفع الكفاءة الدورية.

وأعلن المحافظ، تدعيم المدارس بـ2000 مقعد مدرسي (ديسك) جديد لسد احتياجات كل مدرسة، إلى جانب قيام مديرية التربية والتعليم بتسكين المعلمين للمواد التى تواجه عجز بعد بيان إحتياجات كل إدارة تعليمية.

وناقش محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمنطقة الأزهرية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ، برفع درجة الاستعدادات ومراجعة المدارس والمعاهد للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الإمتحانات وتلافى أية ملاحظات.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع لجهود فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة خلال شهر نوفمبر حيث تم الإنتهاء من إنشاء 7 مدارس جديدة وإنهاء الاستعدادات للبدء فى إنشاء 7 مدارس أخرى في إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية بالمدارس وتهيئة المناخ الملائم.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية، وجاءت كالتالي:

أولاً: المرحلة الإبتدائية:

-الصف الثانى والثالث ( فصل واحد ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأحد 12/1/2025.

-الصف الثالث الإبتدائى ( عام ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الثلاثاء 14/1/2025.

-الصف الرابع الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الخامس الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف السادس الإبتدائى ( عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

ثانياً: المرحلة الإعدادية:

-الصف الأول الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

-الصف الثانى الإعدادى (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثالث الإعدادى (الشهادة الإعدادية) (عام، صم، مكفوفين، مهنى ) يبدأ من السبت 18/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

علماً بأن يوم الأحد الموافق الموافق 19/1/2025 أجازة بمناسبة عيد الغطاس.

ثالثاً الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى:

-الصف الأول الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى العام يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه يبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

رابعاً: الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع:

-الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

خامساً: الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين:

-الصف الأول الثانوى للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

-الصف الثانى الثانوى للمكفوفين يبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.