شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلية وإصابة 3 آخرين فى عملية طعن بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن شخصا نفذ عملية طعن ضد عددا من الإسرائيليين في منطقة هرتسيليا بتل أبيب، وتمكن من قتل امرأة وإصابة 3 آخرين.

وأكدت وسائل الإعلام العبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفور على الشخص.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.