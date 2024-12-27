شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل حمو بيكا وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشارعمرو عوض، إخلاء سبيل مطرب المهرجانات حمو بيكا، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.
وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.
وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
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