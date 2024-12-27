شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق المساكن: تسليم 500 وحدة من مشروع "درة الوادي" بمدينة الخارجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع درة الوادى، الذي ينفذه صندوق تمويل المساكن بحى 25 يناير بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لافتاً إلى أن ذلك المشروع مقام على مساحة 50 فدانا تم تخصيصها من قبل محافظة الوادي الجديد لإقامة حى سكنى كامل التشطيب.



قال المهندس شريف الشربيني، إن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، مشدداً على سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين.

من جانبه قال المهندس هشام درويش، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إن مشروع درة الوادى بواقع 101 عمارة باجمالى ( 2032) وحدة تم الانتهاء من تنفيذ وبيع المرحلة الأولى بعدد ( 26) عمارة بإجمالى ( 520) وحدة سكنية، وقد تم تسليم 500 وحدة سكنية لحاجزى الوحدات، وجارٍ استكمال إجراءات تسليم باقى الوحدات

أضاف "درويش"، أن المرحلة تشتمل على عدد 52 وحدة إدارية كاملة التشطيب، و 104 محال تجارية بمساحات مختلفة نصف تشطيب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء مزاد علنى لبيع تلك الوحدات لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين، كما يضم المشروع 75 قطعة أرض بمساحات تتراوح من (313م2 : 1047م2).