شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة انخفاض درجات الحرارة اليوم ونتأثر بكتل شمالية قادمة من أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء الشتوية بدأت رسميا ومعها موجات انخفاض في قيم درجات الحرارة، قائلة: "النهاردة ذروة انخفاض درجات الحرارة كما نتأثر بكتل شمالية قادمة شمال أوروبا وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنه متوقع الانخفاض في درجات الحرارة من معدل 3 إلى 4 درجات زيادة عن المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من السنة، مؤكدة أن هناك أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية خلال فترات الليل وساعات الصبح الباكر.

وتابعت: "تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.