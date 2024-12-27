شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الزراعة المصرى والأردنى: تلبية احتياجات البلدين من السلع الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردنى ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

تقدم الوزير المصرى بالشكر إلى نظيره الأردنى والوفد المرافق له، قائلا إن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذى يرتقى لطموحات الشعبين فى مصر والأردن.

وأضاف أن فعاليات أعمال اللجنة شهدت عددا من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إلى جانب قيام معالى الوزير الأردنى بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الاصيلة بمحافظة الشرقية.

ومن ناحيته، أكد فاروق أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء فى الأردن، وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الاردن لازالة اى معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الامن الغذائى بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسى وجلالة الملك عبدالله الثاني.

كما توجه المهندس خالد الحنفيات بالشكر لنظيره المصرى على حفاواة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى أرض الكنانة مؤكدا على عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع فى تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة ومؤكدا على تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجارى المصرى الاردني.



أكد الحنيفات : سوف ننتقل من مرحلة الاقوال إلى الأفعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت فى ظل التحديات العالمية التى أثرت سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين.

وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا فى وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والاسماك إلى المملكة الاردنية الهاشمية، بعد استيفاءالمنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشات المعتمدة لتصدير الاسماك للاتحاد الاوروبى.



كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الاردنية فى مجال انتاج وصناعة المبيدات فى مصر كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات حيث رحب الجانب المصرى بتلبية رغبة الجانب الاردنى بالتدريب فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكى.

وفى نهاية الاجتماع وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة.