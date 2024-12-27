شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الجمعة 27-12-2024.. تغير مفاجئ فى درجات الحرارة ورمال وأتربة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، طقسا باردا على أغلب الأنحاء، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وتتوقع الهيئة، اضطراب الملاحة البحرية على (بورسعيد – رفح – العريش)، بحيث تكون سرعة الرياح (من 40 إلى 50 كم/س) وارتفاع الأمواج (من 2 : 3 أمتار).

وأشارت إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، اليوم، على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3) درجة مئوية، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة ببعض المناطق.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08.