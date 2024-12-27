شكرا لقرائتكم خبر عن لو صدر ضدك حكم.. اعرف حقك فى درجات التقاضى والفرق بين الأحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ المتخاصمون فى القضايا المختلفة أمام القضاء، حال صدور أحكام سلبية ضدهم فى حكم أول درجة، إلى الاستئناف والنقض ضمن درجات التقاضى للحصول على حقوقهم.

وترصد ”الخليج 365” الفرق بين الاستئناف والمعارضة الاستئنافية والنقض: محكمة الاستئناف

هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية.



محكمة النقض

هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون، أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الإجراءات، أثر ذلك الحكم.

ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم، ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتًا، إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.



الفرق بين الاستئناف والنقض

الاستئناف يكون دائمًا فيما يختص بالأحكام، من حيث صحة التكييف القانونى، وتقييم الأدلة من واقع المعطيات.

والنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون، لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون، ولا شأن لها بموضوع الدعوى.