شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى يبدأ اليوم عمله 5 صباحًا استعدادا لماراثون العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

يعمل اليوم القطار الكهربائى الخفيف، مبكرا تزامنا مع إقامة ماراثون رياضى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما يقلل القطار وقت الانتظار لـ 10 دقائق، حيث أعلنت الشركة الفرنسية، المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف، أنه سيتم تشغيل قطار العاصمة اليوم الجمعة، بداية من الساعة 5 صباحا، مع تواجد قطار كل 10 دقائق حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك لتسهيل الوصول والتنقل، بين محطة عدلى منصور والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الشركة، أن هذا الإجراء سيكون اليوم فقط، وذلك تزامنا مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، اليوم الجمعة بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبى الرياضى، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذى من المقرر انطلاقه فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبى الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة فى الماراثون، الذى يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره فى نشر الوعى الصحى والتشجيع على النشاط البدني.