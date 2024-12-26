شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوشيتد برس: منظمة تسحب تقريرا بشأن المجاعة فى غزة بعد انتقادات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأسوشيتد برس إن منظمة رائدة تراقب أزمات الغذاء في العالم سحبت تقريرا حذرت فيه من مجاعة وشيكة في شمال غزة، وأكدت الوكالة عن مسئولين أمريكيين إن الولايات المتحدة طالبت المنظمة بسحب التقرير الذى حذرت فيه من مجاعة فى شمال غزة.

وأكدت الوكالة أن التحرك جاء بعد انتقادات علنية للتقرير من قبل سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، مؤكدة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكدت أنها طلبت من منظمة مراقبة المجاعة سحب تحذيرها المتصاعد.