شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن التقاء الخط الأول للمترو بالخطوط الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ طول الخط الأول للمترو 44 كم، ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ويعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ حوالى 40 عاماً حتى الآن ، وفى النقاط التالية أماكن التقاء الخط الأول بالخطوط الأخرى العاملة بالقاهرة الكبرى والخطوط المقرر تنفيذها السنوات القادمة.

يلتقى مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء

يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث فى محطة ناصر

يلتقى المرحلة الأولى للخط الرابع فى محطة الملك الصالح

مع الخط السادس الجارى دراسته في محطتى الدمرداش وطرة البلد

يتبادل خدمة نقل الركاب مع الأتوبيس الترددى فى محطة المرج الجديدة

يتبادل خدمة نقل الركاب السكة الحديد فى محطة الشهداء وشبين القناطر

ويجرى الأن تنفيذ خطة تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تشمل (الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة) وذلك من خلال تحالف شركات (كولاس ريل _ أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى) بقيادة كولاس ريل ‏الفرنسية.