شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط 10 حالات سرقة تيار كهربائى لمحلات تجارية بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمتابعة ملف سرقات التيار الكهربائي من خلال الحملات الدورية بالتعاون والتنسيق مع شركات الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر تنفيذًا لتوجيهات الدولة في ذلك الصدد.

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة نتائج الحملة المكبرة التي نظمها حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بالتعاون مع مسئولي الضبطية القضائية لشركة الكهرباء لضبط حالات سرقات التيار الكهربائي بالمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والكافيهات.

وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 10 محاضر سرقات كهرباء لمحلات تجارية بحدائق الأهرام لاستهلاك التيار الكهربائي بطرق غير شرعية (سرقات)، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت وفصل التيار الكهربائي عنهم.