أخبار مصر

فتح باب التقدم لاختيار المعلمين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لاختيار المعلمين للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسين

الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:45 م

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل (مدارس التكنولوجيا التطبيقية - والدولية للتكنولوجيا التطبيقية - ومراكز التميز)، وذلك خلال الفترة من 24 ديسمبر 2024 حتى 2 يناير 2025 ، عبر الموقع الرسمي لبوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

‏https://tawzef.emis.gov.eg

وسيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز.

التكنولوجيا التطبيقيه
التكنولوجيا التطبيقيه

 

مدارس التكنواوجا
مدارس التكنواوجا

 

مدارس ايجيبت جولد
مدارس ايجيبت جولد

 

وظلئف المدارس
وظلئف المدارس

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements