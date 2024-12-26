شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. اعرف أعداد المقبولين بكلية الشرطة لعام 2025.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2024 / 2025 وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول والتي جاء في مقدمتها الحيادية والموضوعية لإنتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين.

وضعت كلية الشرطة خططًا حديثة وبرامج تعليمية متطورة تهدف إلى إعداد خريج متكامل يمتلك الكفاءة العلمية، البدنية، والمهارية.

تُركز الكلية على معايير الجودة الشاملة في كل جانب من جوانب العملية التعليمية، من تطوير المناهج الدراسية إلى استخدام أحدث تقنيات التعليم. في كلية الشرطة، لا مكان للعشوائية؛ فالطالب يُصقل بعناية، وتنمية قدراته الذهنية والبدنية هي أساس العملية.

كما تولي الأكاديمية اهتمامًا خاصًا بالدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، لتخريج ضباط يمتلكون وعيًا قانونيًا وإنسانيًا يجعلهم قادرين على تحقيق العدالة مع الحفاظ على كرامة المواطن.

تسعى كلية الشرطة إلى الريادة، ليس فقط محليًا، بل على مستوى المنطقة بأسرها من خلال برامج تدريبية شاملة ومنظومة تعليمية مبتكرة، تُعد الكلية خريجين قادرين على المساهمة بفعالية في تعزيز أمن المجتمع، إضافةً إلى ذلك، تهتم الأكاديمية بابتعاث الطلاب للخارج للحصول على الدراسات العليا، مما يُمكنهم من مواكبة تطورات العمل الأمني عالميًا، وهذا ليس فقط لبناء رجال أمن، بل قادة حقيقيين يمتلكون رؤية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية.

النتائج النهائية للقبول ليست مجرد أسماء على قوائم؛ إنها بداية لمستقبل مليء بالعطاء، كل طالب مقبول في كلية الشرطة يحمل معه حلمًا شخصيًا ووعدًا وطنيًا، هذه الرحلة ليست سهلة، لكنها تستحق، فمن داخل أسوار الأكاديمية، يُصنع أبطال الوطن الذين يقفون سدًا منيعًا أمام كل تهديد، حماة للسلام، وحملة لمشاعل الأمان.

في كلية الشرطة، كل خطوة هي درس، وكل لحظة هي استعداد لصناعة المستقبل، حيث يُصبح الحلم واقعًا، ويبدأ فصل جديد في قصة الأمن المصري.