شكرا لقرائتكم خبر عن 11 توصية مهمة لتحسين بيئة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " اجتماع "مدبولى" وكبار المستثمرين 11 توصية مهمة لتحسين بيئة الاستثمار والنهوض بالاقتصاد.

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