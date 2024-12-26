شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يستقبل واجب العزاء فى وفاة جبالى المراغى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، عزاء جبالى المراغى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى الأسبق، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأسبق، ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب الأسبق، يوم الاثنين الموافق 30/12/2024، بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع.

يأتى ذلك، بعدما أعلنت النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، الاثنين الماضى، وفاة جبالى محمد جبالى المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البرى الأسبق، وتقدم مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى برئاسة اشرف الدوكار بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى محمد جبالى محمد عضو مجلس ادارة النقابة العامة للنقل البرى ورئيس اللجنة النقابية لعمال النقل البرى بسوهاج.

وكان جبالي المراغى من أبرز الشخصيات العمالية في مصر، حيث شغل عدة مناصب هامة في الحركة النقابية والبرلمانية، وُلد في محافظة سوهاج، وبدأ مسيرته المهنية في قطاع النقل البري، حيث تولى رئاسة النقابة العامة للنقل البري. لاحقًا، و انتُخب رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

بالإضافة إلى دوره النقابي، كان المراغي عضوًا في مجلس النواب، حيث ترأس لجنة القوى العاملة، مسهمًا في مناقشة التشريعات المتعلقة بحقوق العمال وتحسين ظروفهم، كما شغل منصب رئيس لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل العربية منذ مارس 2019.

في 23 ديسمبر 2024، توفي جبالي المراغي، مما أثار حزنًا واسعًا في الأوساط العمالية والنقابية، وشيعت جنازته في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج.