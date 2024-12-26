شكرا لقرائتكم خبر عن بداية من اليوم الخميس.. درجات الحرارة لمدة أسبوع.. القاهرة 10 والصعيد 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الخميس 26 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

الخميس 26 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

الظواهر الجوية:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات - السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات - شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 04 درجات- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

الجمعة 27 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات - الوجه البحري: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات- السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجات - شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 04 درجات- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

السبت 28 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات - شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 04 درجات- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

الأحد 29 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات - شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

الاثنين 30 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة- السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 04 درجات- جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة- السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.



ويسود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.