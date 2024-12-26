شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير الخط الأول للمترو.. تحديث الأنظمة وتصنيع وتأهيل 78 قطارا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل بالخط الأول الذي يبلغ طوله 44 كم حتى يتواكب الخط مع الطفرة الكبيرة التى يتم تنفيذها حالياً في وسائل الجر الكهربائى "النقل الجماعي الأخضر" الصديقة للبيئة.

وأضاف "الوزير"، أن الخط الأول للمترو يعد أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط حيث بدأ تشغيله فى 1987 منذ حوالى 40 عاماً حتى الآن ويعتبر العمود الفقري لشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، لذا تحرص وزارة النقل على تنفيذ أعمال التطوير لهذا الخط لضمان جودة واستمرارية الخدمة التى يقدمها وللحفاظ على الأصول وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وخاصة مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة وتقليل التلوث وزمن الرحلات؛ حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أنه سيتم تنفيذ أعمال تحديث أنظمة الخط بالتزامن مع تطوير أسطول الوحدات المتحركة حيث يجرى حالياً إعادة تأهيل 23 قطار بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 55 قطار مكيف جديد للخط لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد الركاب بعد استكمال شبكة مترو الأنفاق، حيث تصل طاقة الخط الاستيعابية 1.5 مليون راكب/يوم ، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطتى السادات والشهداء ومع الخط الثالث فى محطة ناصر، كما يتبادل الخدمة مع المرحلة الأولى من الخط الرابع والجارى تنفيذها حالياً فى محطة الملك الصالح، وكذا مع الخط السادس الجارى دراسته حالياً في محطتى الدمرداش وطرة البلد، لافتا إلى أن الخطة الجاري تنفيذها لتطوير الخطوط العاملة تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى .

ويجرى الأن تنفيذ خطة تحديث أنظمة الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تشمل (الإشارات – الإتصالات – التحكم المركزى – الأعمال الكهروميكانيكية – القوى الكهربائية – الشبكة الهوائية – أعمال السكة) وذلك من خلال تحالف شركات (كولاس ريل _ أوراسكوم للإنشاءات – هيتاشى) بقيادة كولاس ريل ‏الفرنسية.