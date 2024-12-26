شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تنتهى اليوم من استلام رسوم رحلة حج الجمعيات للفائزين بالتأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين من أعضاء الجمعيات الأهلية بالتأشيرات لـ موسم حج 1446 هـ - 2025م، وذلك في أحد البنوك الحكومية "مصر، الأهلي، القاهرة" أو البريد المصري، لإتمام الإجراءات وتنتهى المدة اليوم الخميس وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، وتم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حيث تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكانت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج قد وجهت بتوفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجا كما أن أن هناك تنسيق كامل بين وزارتى التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة فى توقيع الكشف الطبى على الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، وكذلك سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.