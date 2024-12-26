شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالجمالية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الأحد المقبل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظه القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%، وسبق وافتتح الوزير سوق اليوم الواحد في العديد من المناطق بمحافظة القاهرة مثل مدينة نصر وحلوان والأميرية، وشهدت اقبالا كبيرا من جانب المواطنين لشراء كافة مستلزماتهم من السلع الغذائية بجودة عالية و بأسعار مخفضة.

كما سيفتتح الوزير مركز خدمة المواطنين ومنفذ لطرح السلع الغذائية بمنطقة روض الفرج، ضمن جولة الوزير في محافظة القاهرة يوم الأحد المقبل للاطمئنان على توفير السلع الغذائية للمواطنين، وكذلك تقديم الخدمات التموينية من خلال المكاتب المطورة التابعة للوزارة.

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق سوق اليوم الواحد، على مدار الأسابيع الماضية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع للمواطنين طوال الوقت، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ المبادرة خلال الأسابيع الماضية ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية التابعة بأسعار مخفضة، أيضا مشاركة شركات القطاع الخاص لتوفير المنتجات وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.