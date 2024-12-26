شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البطاطس اليوم الخميس 26-12-2024 فى منافذ وزارة التموين والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن سعر كيلو البطاطس اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 26-12-2024، البطاطس بسعر 9 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

يذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف، للتعاون المثمر بين الوزارتين، في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التى تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

من جانبه أشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.