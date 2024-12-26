شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تسمح لـ105 مواطنين بالحصول على جنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية السماح لـ 105 مواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وفقاً لما أوضحته الوقائع المصرية فى عددها الصادر اليوم.

وأوضحت الجريدة أنَّ ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، معلنة جدول الأسماء كالتالي: