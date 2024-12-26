شكرا لقرائتكم خبر عن تقترب من الصفر.. درجات الحرارة لمدة أسبوع وأقل المناطق برودة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الخميس 26 ديسمبر 2024 إلى الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:-

الخميس 26 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى: - القاهرة الكبرى: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة. - الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 18 درجة والصغرى 04 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات.

الجمعة 27 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى: - القاهرة الكبرى: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة. - الوجه البحري: العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 08 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 17 درجة والصغرى 04 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

السبت 28 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى: - القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة. - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 04 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى: - القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة. - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجات.

الإثنين 30 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى: - القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة. - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات. - السواحل الشمالية: العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 04 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات.

الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

درجات الحرارة العظمى والصغرى: - القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة - الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجات - السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة - شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات - جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

ويسود اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومتوقع اليوم تأثر البلاد بنشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 05، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.