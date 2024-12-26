شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطة مونوريل رقم 8 بخط العاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصفت الهيئة القومية للأنفاق، مشروع المونوريل بأنه خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث نشرت الهيئة صور لمحطة "وان ناينتى" وهى المحطة رقم 8 إحدى محطات مشروع خط مونوريل شرق النيل الجارى تنفيذه من العاصمة الإدارية حتى مدينة نصر.

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.

ويساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة - ‏العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

والمونوريل الذى يتم تنفيذه فى مصر لأول مرة يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.‏حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).



المحطة من الاعلى



ربط المحطة بالطرق المجاورة



محطة رقم 8



مسار القطار داخل المحطة



