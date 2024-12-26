شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد لركاب القطارات: الأرفف لمتعلقات الركاب والحقائب والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة السكة الحديد ركاب القطارات، من الركوب على الأرفف المخصصة للحقائب، مؤكدة أن الأرفف مخصصة لمتعلقات الركاب وليس للنوم أو الجلوس عليها.

جاء ذلك ضمن حملة موسعة دشنتها هيئة السكة الحديد، تحت عنوان "سلوكنا مسئوليتنا" للتوعية بشأن الحفاظ على القطارات والممتلكات العامة التابعة للهيئة لمواجهة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وجمهور ركاب السكة الحديد.

كما ناشدت الهيئة المواطنين، الالتزام بالعبور من المزلقانات الشرعية وعدم العبور من المعابر غير الشرعية حتى لا تعرض حياتك والآخرين للخطر.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.