شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من طلاب الشهادات العامة على القوافل التعليمية بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محاضرات التى تنفذها القوافل التعليمية إقبال كبير من طلاب الشهادات العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، حيث تم تجهيز 4 قاعات بالمركز الاستكشافى ومدرسة أحمد حريف الفنية لاستيعاب الطلاب الذين يرغبون فى الاستفادة من القوافل التعليمية حيث يشارك فى الشرح مجموعة من اكفأ المعلمين فى جميع التخصصات العلمية، كما يتم تنفيذ القوافل التعليمية بالتنسيق بين وزارة الشباب ووزارة التربية والتعليم، كما يشرف على تنظيمها سيد مصطفى.



إقبال كبير من طلاب الشهادات العامة على القوافل التعليمية بالوادى الجديد

وقال سيد مصطفى، المشرف العام على القوافل التعليمية، إن القوافل يتم تنفيذها للعام الثانى عشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والشباب والرياضة، للمساهمة في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضح أن هناك متابعة للقوافل التعليمية مع الجهات الشريكة ، حيث استهدفت القوافل مشاركة كثيفة على مدار الأسابيع الماضية وصل عدد المستفيدين منها الألف الطلاب بالشهادات العامة وتستهدف المحافظات الحدودية حيث تم تنظيم قافلة تعليمية لمحافظة شمال سيناء.