شكرا لقرائتكم خبر عن المررو تحرر 30 ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 26 ديسمبر 2024 11:30 ص
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (44334) مخالفة مرورية متنوعة.
ونجحت الجهود في ضبط (674) مخالفة السير بدون تراخيص، و(24) دراجة نارية مخالفة، و(30265) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(14) مخالفة موقف عشوائى، و(1225) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (12) مخالفة شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز