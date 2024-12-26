شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة العربية للبصريات: ننتج العدادات الذكية بالتعاون مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس طارق سعد زغلول، رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات، إن الشركة اتجهت لانتاج منتجات تعمل على توفير الطاقة في مجال الطاقة المتجددة مثل منتجات الشركة من لمبات وكشافات الطرق التي تعمل بتكنولوجيا الليد، وذلك لتوفير استهلاك الطاقة، وكذلك انشاء مصنع لتصنيع العدادات الذكية للكهرباء والمياه بالتعاون مع شركات خاصة مثل السويدي، وإنتاج الواح طاقة شمسية بطاقة إجمالية تصل إلى 100 ميجاوات سنويا.

وأضاف رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات خلال حواره مع الخليج 365، أن الشركة قامت بتطوير منظومات انارة الطرق التي تعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة لتطوير نظام ادارة للإضاءة يعمل على توفير الطاقة بخاصية خفض الاضاءة والتحكم الالي في مستويات الاضاءة عن بعد اوتوماتيكيا، وربط جميع الكشافات داخل النظام ببرنامج تحكم واحد.

كما استطاعت الشركة العربية العالمية للبصريات انتاج كبسولة عمليات متطورة عن طريق نقل التكنولوجيا لكبسولات العمليات العالمية الي مصر بتصنيع مصري يصل الي 90%، مع الحفاظ علي المواصفات الطبية العالمية لكبسولة العمليات، تضمن سلامة المريض و الفريق الطبي بسعر منافس.