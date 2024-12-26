شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة باعتماد المخطط التفصيلى لقرية البرمبل والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 289 الصادر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 2024، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، باعتماد المخطط التفصيلي لقرية البرمبل التابعة لمركز ومدينة أطفيح.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1587 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القرار الجمهوري رقم 295 لسنة 2024 بشأن تعييني محافظًا للجيزة، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لقرية البرمبل التابعة لمركز ومدينة أطفيح، وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذي بجلسته المنعقدة في 2/10/2024 في هذا الشأن، وعلى اللوحة النهائية للمخطط المعتمد في هذا الشأن، قرر:

مادة 1: يعتمد المخطط التفصيلي لقرية البرمبل التابعة لمركز ومدينة أطفيح، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة 2: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.



نص قرار محافظ الجيزة



نص قرار محافظ الجيزة



اعتماد المخطط التفصيلي لقرية البرمبل



المخطط التفصيلي لقرية البرمبل



اعتماد المخطط التفصيلي لقرية البرمبل