شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تقدم دورات تدريبية لتعلم اللغة الألمانية لتعزيز مهارات الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب بـ جامعة حلوان فتح باب التسجيل لدورة تدريبية جديدة لتعلم اللغة الألمانية مستوى A1.1، ومستوى A1.2 لطلاب الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، وبإشراف الدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل أن هذه الدورات تأتي في إطار حرص الجامعة على تقديم فرص تعليمية متخصصة ومتميزة للطلاب والمهتمين، بما يعزز من قدراتهم اللغوية ويؤهلهم للتواصل على المستوى الدولي.

كما أوضح الدكتور شادي الكردي أن الدورة تنطلق فور اكتمال العدد على ان تكون مدة المستوى الواحد 60 ساعة تدريبية، وتهدف إلى تنمية مهارات الطلاب، مما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة في مجالات التواصل الثقافي والمهني.

وتتمثل رسوم الدورة 1600 جنيه للمستوى الواحد جنيه واحضار صورة بطاقة الرقم القومي، ويعلن المركز عن خصم 50% لطلاب كلية الهندسة والطب.

ويأتى ذلك في إطار الاهتمام بجودة التعليم وتأكيدًا على دور جامعة حلوان في تقديم الدورات التدريبية التي تسهم في تعزيز مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

للتسجيل أو الاستفسار، يمكن للراغبين التواصل مع إدارة المركز عبر تطبيق واتساب على الرقم 01018611471، أو متابعة صفحة المركز الرسمية على موقع فيسبوك للحصول على مزيد من التفاصيل .