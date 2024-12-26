شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الضوابط والمحظورات بامتحانات الفصل الدراسى الأول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حددت المدارس ضوابط أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشددة على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة للتلاميذ داخل لجان الامتحانات، ومنع اصطحاب كتب أو مذكرات داخل اللجنة، أو القيام بأى أعمال شغب أثناء أداء الامتحانات لأن هذه الأفعال تحرم الطالب من النجاح فى المادة ومواد أخرى فى حال استخدام التليفون فى الغش أو تصوير الأسئلة.

ووجهت المدارس الطلاب بضرورة كتابة الاسم رباعيا باللغة العربية ورقم الجلوس فى المكان المخصص بورقة الإجابة، كما حذرت من الشطب فى ورقة الإجابة كما يتم استخدام القلم الأزرق فى الإجابة عن الأسئلة كما يمنع استخدام اى ألوان أخرى ويتم الحضور قبل ميعاد الامتحان بوقت كاف أو بنصف ساعة على الأقل، على أن يتم الانصراف فى الموعد المحدد.

وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام وصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية للمواد الدراسية الأساسية يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.