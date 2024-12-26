شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا القطار الكهربائى يبدأ رحلاته فى هذا الموعد بمناسبة ماراثون العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الفرنسية، المشغلة لـ القطار الكهربائى الخفيف، أنه سيتم تشغيل قطار العاصمة غدا الجمعة بداية من الساعة 5 صباحا، مع تواجد قطار كل 10 دقائق حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لتسهيل الوصول والتنقل، بين محطة عدلى منصور والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت الشركة أن هذا الإجراء سيكون غدا فقط الجمعة 27 ديسمبر 2024، وذلك بالتزامن مع إقامة ماراثون العاصمة الإدارية الجديدة، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، غدا الجمعة بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، والذي من المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحاً، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثاً رياضياً وإنسانياً مميزاً.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسراً لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.