شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى يعقد اليوم آخر اجتماع لأسعار الفائدة فى 2024.. اعرف القرار المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، آخر اجتماعات أسعار الفائدة فى 2024، وهو الاجتماع الدورى الذى يعقد كل 6 أسابيع، لبحث أسعار الفائدة.

وتشير توقعات المحللين الاقتصاديين والمراقبين إلى اتجاه البنك المركزى إلى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الماضى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.